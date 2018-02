Els infants del municipi han desfilat aquest matí per la plaça del Pòsit

Actualitzada 11/02/2018 a les 16:29

Superherois, princeses, pirates i algun Darth Vader s’han deixat veure aquest matí per Cambrils. Aquestes són algunes de les disfresses que els més menuts del municipi han lluït a la seva desfilada per la plaça del Pòsit. En aquesta desfilada hi podia participar qui volgués inscrivint-se prèviament.