Els Mossos d’Esquadra l’imputen un delicte de tinença il·lícita d’armes i lesions per imprudència

Actualitzada 10/02/2018 a les 19:04

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta tarda a l'home, de 42 anys, que ha disparat aquest matí, accidentalment, a la seva parella. La dona, de 37 anys, que ha estat traslladada a l'hospital Joan XXIII amb helicòpter, continua en estat crític, ja que la bala li ha travessat el pit. Davant d'aquest fet, els Mossos continuen investigant les causes de l'incident. L'home assegura que tots dos estaven manipulant l'arma quan s'ha disparat sense voler i la bala ha impactat al cos de la dona. La policia ha detingut l'home imputant-lo per delictes de tinença il·lícita d'armes i lesions per imprudència, tot això, els Mossos d'Esquadra continuen investigant per comprovar que realment ha estat accidental.