Els Agents Rurals l’han traslladat a la universitat de Bellaterra

Actualitzada 10/02/2018 a les 19:38

Un dofí llistat femella ha aparegut mort a la platja llarga de Salou aquesta tarda. Els Agents Rurals se n’han fet càrrec i han portat el cos de l’animal a la Universitat Autònoma de Barcelona, concretament al campus Bellaterra on li faran la necròpsia per esbrinar les causes de la mort, que actualment es desconeixen.