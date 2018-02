Rull aposta en aconseguir un govern operatori a l'hora que complir «amb el mandat democràtic» i investir Puigdemont

El diputat de Junts per Catalunya assenyala que el pacte amb ERC «està costant per la pressió brutal» a la qual els sotmet l'estat espanyol

Actualitzada 10/02/2018 a les 17:03

El diputat electe de Junts per Catalunya, Josep Rull, ha assegurat que l'acord amb ERC per endegar la legislatura arribarà però que s'han donat «més temps», tal com els ha demanat la formació republicana. Rull ha assegurat que s'aconseguirà complir amb «l'equilibri» que demana la ciutadania: mantenir el mandat democràtic, investir Puigdemont i tenir un govern operatiu a l'hora que «aixecar l'atrocitat que és el 155». El conseller destituït pel govern espanyol ha assegurat que se'n sortiran però ha assenyalat que està costant a causa de «la pressió», «extraordinària i brutal», a la qual els sotmet l'estat espanyol. Rull ha assistit a Tortosa al ple d'investidura de l'alcaldessa Meritxell Roigé.Rull ha assegurat que l'acord amb ERC avança «lent» però s'ha mostrat optimista en què arribarà i serà «operatiu». Segons el conseller destituït, ERC ha demanat més temps «legítimament» per concretar la proposta de resolució sobre la qual començar la legislatura que «denunciï el 155 i la deriva autoritària de l'Estat, i que liciti que hi ha majoria per investir Carles Puigdemont». «Estem acabant de tancar altres elements però estic convençut que al final farem que l'acord sigui operatiu», ha assegurat Rull.Amb la prudència de no marcar cap termini, el diputat de Junts per Catalunya si que s'ha posicionat perquè l'entesa arribi «com abans millor». Rull també ha criticat que la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, demani «sacrificar un ciutadà de Catalunya» i li limiti els seus drets polítics. «En un estat de dret això ho fan els tribunals, no els governs. És una vergonya la pressió i la tensió, i que un jutge empresoni idees i no fets és molt gros», ha criticat.