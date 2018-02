Roigé: «Treballaré per ser digna del càrrec, ser la primera alcaldessa de Tortosa»

Ha estat investida en un ple on ha assistit la plana major del PDeCAT

Actualitzada 10/02/2018 a les 17:43

Meritxell Roigé ha estat investida aquest dissabte alcaldessa de Tortosa. Prenent el relleu de Ferran Bel, que va renunciar al càrrec dijous, Roigé es converteix en la primera dona batlle de la ciutat. En el ple extraordinari, ha estat investida amb 11 vots a favor del PDeCAT i Esquerra. L'oposició ha retret Roigé la manera com es fa el relleu i apunten que respon a una estratègia en clau de partit i electoral. Roigé serà alcaldessa fins al maig, quan està previst que se celebrin els pròxims comicis municipals. Al ple ha assistit la plana major del PDeCAT –Marta Pascal, David Bonvehí o Josep Rull són alguns dels que han donat suport a Roigé, a més del secretari primer a la mesa del Parlament, Eusebi Campdepadrós, o el ja exalcalde Ferran Bel.Roigé, en alguns moments visiblement emocionada durant el seu discurs, ha agraït la feina de Bel durant els 11 anys que ha encadenat en mandats, «referent, mestre i la persona més entrega a la ciutat». «Temps tindrem per fer la mirada enrere i veure com ha canviat Tortosa», ha afirmat la nova alcaldessa, que creu que Bel ha treballat per deixar una base sòlida que permet afrontar els reptes de la ciutat «amb les forces renovades». «La recuperació del centre històric o la rehabilitació del pont del tren sembla que fa dècades que estan fetes, però no», ha recordat Roigé.La fins ara segona tinent d'alcalde i regidora d'urbanisme s'ha compromès a treballar amb els mateixos compromisos de sempre i a entaular un diàleg amb els grups, qui també s'han mostrat disposats a fer-ho. «Ens queda molta feina a fer, molt camí a recórrer». En aquesta línia, ha emplaçat els regidors a ser «propers» i estar al servei dels veïns. «Treballaré per ser digna del càrrec: ser la primera alcaldessa de Tortosa», ha manifestat.Finalment, Roigé, que ha tingut un record pels presos polítics i Puigdemont, que li ha dirigit unes paraules de suport per carta, ha lloat Tortosa. «Capital del Renaixement, dels esports, cruïlla dels Països Catalans», ha apuntat Roigé, que ha reclamat ser «capital de les Terres de l'Ebre sense arrogància» i amb l'ambició de no renunciar ni als principis i valors de la ciutat. «Quan les coses li van bé a Tortosa, li van bé al conjunt del territori», ha dit.Roigé ha estat investida per 11 vots; tres han estat per Enric Roig; un per Xavier Dalmau; un per Xavier Rodríguez i tres vots en blanc. Dalmau (PP) ha carregat contra el PDeCAT per fer «un canvi sense urnes» i «lluny de l'acció democràtica de la ciutadania». Amb tot, el regidor ha reconegut el «bagatge, la tècnica i el coneixement de la ciutat» de Roigé i ha recordat les fites «ja encarrilades» del complex esportiu i piscines, el palau de justícia, els Sport Games que s'han de celebrar a la ciutat l'any vinent o la remodelació de la plaça de la Catedral. «Em tindreu, però també amb crítica».Des de la CUP, Xavier Rodríguez ha desitjat «encerts» a Roigé: «desobeir el 155 i avançar cap al procés constituent de la futura república catalana». «No té per què continuar amb les polítiques que s'han desenvolupat amb l'anterior alcalde», ha assenyalat Rodríguez, que ha demanat que es plantegi municipalitzar l'aigua, fer constar les polítiques d'igualtat al pressupost o que el contracte de la brossa «no vagi a parar a empreses de l'Ibex».Xavier Roig ,portaveu del PSC al consistori tortosí, veu una «anomalia» al relleu: «no respon a una circumstància personal major, sinó a una decisió personal de l'alcalde en clau electoral: una alcaldessa de transició de cara a les pròximes eleccions». Tot i això, li ha ofert «diàleg i consens» alhora que garantiran, ha apuntat, «una oposició contundent».El portaveu de Movem Tortosa, Jordi Jordan, ha celebrat que Tortosa tingui una alcaldessa per primer cop a la història: «és un pas més cap a la normalització i igualtat a la nostra societat». Amb tot, ha dirigit igual les crítiques al fet que Roigé «sigui alcaldessa gràcies a la renúncia de Bel»: «ens trobem davant una presa de possessió pensada en clau de partit i no en clau de futur de ciutat». Jordan ha mostrat la col·laboració amb el govern i ha posat damunt la taula tres pactes de ciutat: un pla estratègic de Tortosa, una candidatura que situï la ciutat com a candidata a patrimoni de la humanitat davant la Unesco i un pla per reactivar l'economia.