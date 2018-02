Protecció Civil activa l'alerta per onada de fred arreu de Catalunya

S'esperen fortes ventades a les cotes mitjanes i altes de les Terres de l’Ebre

Actualitzada 09/02/2018 a les 19:49

Protecció Civil de la Generalitat ha activat en alerta el Pla de Protecció Civil de Catalunya (PROCICAT) per Onada de fred, en base a les previsions meteorològiques del Servei Meteorològic de Catalunya. Aquest preveu que la temperatura mínima extrema es superarà durant avui i demà a gran part del territori català, excepte extrem sud, litoral de Tarragona i extrem nord on les temperatures no superaran el llindar d'avís.També s'ha emès una Prealerta del pla d’emergències per ventades VENTCAT, ja que s’esperen fortes ventades al Pirineu i Prepirineu, a l’extrem nord de Catalunya i a les cotes mitjanes i altes de les Terres de l’Ebre.La sensació tèrmica de fred augmentarà a la zona del Pirineu i Prepirineu a causa del fort vent que bufarà dissabte sobretot a cotes altes i mitjanes.Per aquestes alertes metereològiques, Protecció Civil està en especial contacte amb Creu Roja i les empreses de teleassistència per reforçar la prevenció i el seguiment de les possibles incidències en els col·lectius més vulnerables com són la gent gran, entre d'altres.També recomanen tenir precaució a les activitats a l'aire lliure i també a les festes de Carnestoltes que es realitzin a l'exterior, sobretot les que tenen vehicles de tracció que es desplacen per carrers amb possibilitat de glaçades. I tenir molta cura en la conducció de matinada i primera hora del matí en zones obagues a on les temperatures seran més baixes i serà molt probable la presència de gel a la calçada. A les zones aïllades, cal prevenir la possibilitat de congelació de les canonades d'aigua.Cal tenir cura de gent gran i nens, vigilant que s'abriguin convenientment amb diferents capes i evitar que estiguin estàtics a l'exterior en les hores no diürnes. També recomanen evitar sortir si no és necessari de matinada o a primera hora del matí i posposar-ho per hores amb una temperatura ambient més alta.Pel que fa a les ventades, Protecció Civil recomana especial prudència en la mobilitat a peu i en vehicle i també en la pràctica d’activitats a l’aire lliure a les zones de muntanya afectades pel fort vent. I desistir de fer l’activitat si les condicions meteorològiques no ho permeten. Sobretot, cal vigilar a les zones arbrades per la possibilitat de caiguda de branques i arbres.