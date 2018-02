Tres anys i mig de presó per l'home que va matar una noia durant un joc sexual a Salou

La magistrada ha tipificat els fets com a homicidi imprudent i ha tingut en compte els atenuants d'afectació tòxica i alcohòlica, així com la confessió

L'Audiència de Tarragona ha condemnat Claudio Augusto Santana a tres anys i mig de presó com a culpable de la mort d'una noia mentre practicaven un joc sexual en un pis de Salou l'estiu de 2016. Després que el jurat popular el considerés per unanimitat culpable el passat mes de desembre, la magistrada ha tipificat els fets com a homicidi imprudent. Segons ha avançat Diari de Tarragona, la sentència hauria tingut en compte , finalment, els atenuants de consum de drogues i alcohol, així com la confessió del condemnat. A banda de la privació de llibertat, s'ha imposat al condemnat una ordre d'allunyament respecte la mare de la víctima –a la qual no podrà acostar-se a menys de 200 metres-, la prohibició de residir al seu poble –Bellpuig- durant vuit anys, així com indemnitzar la progenitora amb 50.000 euros i 15.000 més a la seva germana de la víctima.Els fets van tenir lloc la matinada del 23 d'agost del 2016. L'home va asfixiar la víctima, una noia que exercia la prostitució, mentre aquesta es trobava d'esquenes i amb les mans lligades en el marc d'un joc sexual. El jurat va considerat provat que, tot i que l’acusat en coneixia els riscos, no pretenia ocasionar-li la mort. Segons van precisar, però, no va quedar provat durant el judici oral que la víctima acceptés la pràctica de la hipoxifília, que es porta a terme per obtenir plaer sexual mitjançant l'ofegament. El veredicte assumia que, com a conseqüència del consum d’alcohol i cocaïna, el condemnat presentava efectes euforitzants que van alterar parcialment la seva percepció de situacions de risc.Els fets van tenir lloc al pis on el condemnat, d'origen brasiler, residia amb la seva dona i fill a Salou. Aprofitant que la seva parella havia marxat uns dies fora, va demanar a un intermediari que li proporcionés estupefaents i una noia per a mantenir relacions sexuals. Després de mantenir relacions sexuals i consumir alcohol i cocaïna al llarg de la nit i matinada, entre pocs abans de les sis i les vuit del matí l'hauria estrangulat mentre practicaven el joc sexual. Ho va fer posant les seves mans al voltant del coll de la dona –que es trobava d'esquenes i amb les mans lligades-, estrenyent el coll amb força fins tallar-li la respiració i causar-li la mort per asfíxia. Tot i ser conscient del risc, el condemnat –de complexió corpulenta, força més alt i duplicant gairebé el pes de la noia- no hauria tingut intenció de matar-la, segons recullen les citades fonts. El cos de la víctima presentava també hematomes i erosions en diverses parts del cos.El mateix dia 23 d'agost a la tarda, Santana es va presentar a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Salou on va reconèixer haver mantingut les relacions sexuals i va explicar que va trobar morta la noia al llevar-se al matí. Al mateix llocs dels fets va reconèixer voluntàriament davant dels agents haver estat el causant de la mort.Tant Fiscalia com l'acusació particular havien sol·licitat una pena de sis anys de presó per a l'acusat per un delicte de lesions amb privació d'òrgan principal en concurs amb un delicte d'homicidi per imprudència –penat entre un i quatre anys-: Alternativament, van demanar un any i mig de pressió per un delicte de lesions simples. Les acusacions va apreciar l'agreujant d'abús de superioritat i, en base al veredicte, els atenuants de confessió i consum d'alcohol i drogues. La defensa, per la seva banda, plantejava la imposició de la pena mínima per un delicte imprudent. El condemnat es troba en presó provisional des del mes d'agost de l'any passat.