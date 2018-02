Prades engega el Carnaval amb el poble emblanquinat

La festa s'allargarà fins al pròxim dia 13, quan s'enterrarà el Carnestoltes amb música i ball

Actualitzada 08/02/2018 a les 16:59

A Prades la neu es manté a cotes altes i molts indrets del municipi encara estan emblanquinats. Amb aquest escenari aquest dijous comença el carnaval al municipi.La celebració començarà aquest Dijous Gras a la tarda, una 'gitanada' infantil pels carrers del poble i berenar a càrrec de l'AMPA de l'escola.Dissabte 10, a les 20 h, es farà la Gran Rua de Carrosses amb batucada l'Enxancarra Percussió. Després, a les 21.30 h, es repartirà pa amb tomàquet pels participants de la rua al centre cívic. A les 23 h es farà el Gran Ball, amb l'orquestra Nova Saturno i la nit acabarà amb les versions de la Band the Rock.Per diumenge 11, a les 17 h està previst un espectacle infantil al centre cívic amb Una d'Aventures.El Carnaval es tancarà el dimarts 13 amb una arrossada popular (6 euros per persona amb inscripció prèvia abans del dia 7). Tot seguit, es llegirà el testament del rei Carnestoltes i hi haurà animació i ball amb el Duo Dende.