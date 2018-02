Dos empleats de Ferrari Land queden atrapats al Red Force a més de 100 metres d'alçada

Els Bombers van rescatar els homes gairebé cinc hores després que es quedessin aïllats en avariar-se l'ascensor interior de l'atracció

Dos treballadors de Ferrari Land van quedar atrapats, el vespre d'ahir dijous 8 de febrer, a l'accelerador vertical Red Force, concretament a 112 metres d'alçada. Els homes es van quedar incomunicats dalt de l'atracció estrella del parc a causa de l'averia de l'ascensor interior que utilitzen els empleats per baixar i pujar al Red Force per dur a terme tasques de manteniment. Els dos afectats van estar gairebé cinc hores a una plataforma de l'atracció a més de 100 metres d'alçada i suportant molt baixes temperatures.L'incident es va produir poc abans de les 8 del vespre, quan l'ascensor que havia de baixar als operaris es va quedar encallat als 20 metres d'alçada. Per aquest motiu, els treballadors es van quedar atrapats a la plataforma de l'atracció on es trobaven, a 112 metres d'alçada concretament, on estaven realitzant tasques de manteniment.Els Bombers de la Generalitat, en rebre l'avís, van activar un total de quatre dotacions, una d'elles el Grup de Recolzament d'Actuacions Especials (GRAE), especialitzats en salvaments. Van passar gairebé cinc hores fins que els efectius van poder rescatar els operaris. Van ser els GRAE qui van realitzar aquesta tasca i van aconseguir baixar els treballadors tot subjectant-los i assegurant-los amb cordes. Quan els homes van poder trepitjar terra passaven set minuts de dos quarts d'una de la matinada.Els treballadors, van estar gairebé cinc hores atrapats a una gran alçada. Tot i que es troben sans i estalvis, van haver de suportar, a gran alçada i durant molta estona, les baixes temperatures que ahir afectaven al Camp de Tarragona.