Detenen un reusenc relacionat amb l'onada de robatoris de Vilafortuny

El jove, de 24 anys, va intentar accedir a un xalet mentre el propietari es trobava a l’interior de l’immoble

Actualitzada 08/02/2018 a les 20:55

El dispositiu policial es manté

La trucada d’un veí de Vilafortuny (Cambrils) als Mossos ha permès a la policia practicar una primera detenció en relació a l’onada de robatoris a primeres residències que sacseja Vilafortuny, on, només durant les dues darreres setmanes del mes de gener, es van produir fins a sis entrades amb força a cases.La detenció es va produir el passat 26 de gener. Eren les onze de la nit, aproximadament, quan els Mossos van rebre la trucada d’un veí del carrer Castell d’Almansa de Vilafortuny que assegurava que havia saltat l’alarma de casa seva mentre ell estava a dins i que, a més, estava sentint forts cops a la porta d’entrada. Immediatament, diverses patrulles de Mossos es van dirigir a l’adreça indicada i, en arribar, van observar la presència d’un home vestit amb roba fosca i en actitud de vigilància al carrer. En advertir l’arribada dels Mossos, l’home va sortir corrents i es va iniciar una persecució durant la qual, la policia va demanar reforços.Durant la seva fugida, l’individu va anar llençant tot tipus d’objectes pel camí, va enfilar el carrer Picos de Urbión i va saltar la tanca d’una casa. Finalment, els agents de Mossos van aconseguir interceptar-lo i van procedir a la seva detenció. Un passamuntanyes i guants són algunes de les coses de les quals l’home es va desprendre durant la persecució. La policia va trobar també una cartera, diversos documents, un passamuntanyes de color negre i una eina tipus palanca al jardí de la casa. A l’habitatge del carrer Castell d’Almansa, la policia va detectar tota mena d’indicis que evidenciaven que l’home havia intentat entrar a la casa.El detingut és un veí de Reus, de 24 anys i nacionalitat marroquina, amb un antecedent policial. Va passar a disposició del jutjat d’instrucció de guàrdia l’endemà, el dia 27, i es troba en llibertat amb càrrecs per un delicte de temptativa de robatori amb força a habitatge.L’anàlisi de les empremtes trobades a altres dels habitatges de Vilafortuny que van ser objecte de robatori a finals de gener determinarà si el jove detingut té relació amb aquests. Des d’aleshores, els Mossos d’Esquadra han intensificat la vigilància a Vilafortuny amb patrulles convencionals i de paisà. Tot i aquesta detenció, el dispositiu policial es manté obert i no es descarten més arrestos, ja que el jove podria no actuar sol.Tal com va avançar Diari Més, a finals de gener es van produir fins a sis robatoris amb força a habitatges de Vilafortuny. Les entrades seguien totes el mateix patró: els lladres actuaven a partir de les set de la tarda i triaven primeres residències, és a dir, cases on viu gent durant aquesta època de l’any. Una de les entrades es va produir el 12 de gener a l’avinguda Vilafortuny. Tal com va relatar el propietari del xalet, van sentir sorolls al segon pis i, en obrir la porta d’una habitació, es van trobar un home a les fosques. Aquest va fugir per la finestra per on havia entrat.