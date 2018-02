Anton Valero deixa el càrrec de Director General per Espanya i Portugal de Dow

Va començar a treballar a l'empresa al 1981 com a enginyer de procés a Rheinmünster

Anton Valero, Director General de Dow per a Espanya i Portugal, deixarà el seu càrrec actual a finals del mes de febrer i serà substituït per Jon Victor Bilbao, Director Comercial per a Europa Occidental del negoci de Dow Industrial Solutions.Valero es va incorporar a Dow a Rheinmünster, Alemanya, l’any 1981 com a enginyer de procés. El 1983 va ser traslladat a Tarragona com a enginyer de producció de planta d’Hidrocarburs i Energia, i posteriorment va ocupar el càrrec de Mànager del Departament de Medi Ambient, Salut i Seguretat del Complex Industrial de Tarragona i, entre els anys 1989 i 1991, el de Líder de Medi Ambient per a la regió Ibèrica. L’any 1991 va dirigir la producció de la Planta de Poliols i, el 1997, va ser nomenat Líder de Producció de Planta d’Hidrocarburs i Energia. L’any 2003, Anton Valero va assumir el rol de Director del Complex Industrial de Dow Tarragona i el 2004 va accedir a l’actual càrrec de Country Leader de la Companyia per a la regió Ibèrica.«Durant tots aquests anys he tingut el privilegi de poder establir una relació de diàleg continu i mutu amb la comunitat del Camp de Tarragona, on el nostre Complex Industrial opera des de fa més de 50 anys. Estic agraït per la convivència i la col·laboració conjunta que hem desenvolupat i per la qual hem pogut apropar la nostra filosofia i polítiques de Sostenibilitat a la societat», afirma Valero.Anton actualment és President de la Federació Empresarial de la Indústria Química Espanyola (FEIQUE); i és membre del Steering Group de l’European Innovation Partnership (EIP) on Water de la Comissió Europea, de les Juntes Directives de l’AmCham Spain i de la CEOE (Confederació Espanyola d’Organitzacions Empresarials), dintre de la qual també és President de la Comissió de Medi Ambient i Desenvolupament Sostenible.Jon Victor Bilbao, Director Comercial per a Europa Occidental del negoci de Dow Industrial Solutions, assumirà el càrrec a partir del març.Llicenciat per la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat de Deusto, Jon Victor es va incorporar a Dow a Barcelona el 1985, com a comercial de Specialty Plastics and Films. Entre 1985 i 1991, va ocupar diversos càrrecs comercials a Specialty Chemicals and Emulsion Polymers. L’any 1991, Bilbao va ser traslladat a Horgen (Suïssa) com a Product Marketing Manager for Cellulose Ethers and Surfactants per a la regió europea. El 1997 es va desplaçar a Madrid com a Product Marketing Manager for Methyl Cellulosics per a Europa i l’Amèrica Llatina. Des de l’any 2000, Jon Bilbao ha assumit diversos càrrecs de Director Comercial per a Latex, Basic Chemicals i Performance Chemicals. Va adquirir el seu rol actual l’any 2014.