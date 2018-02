Aiguamúrcia decidirà si vol tenir un caixer automàtic a Santes Creus

És un dels dotze municipis triats per la Diputació i CaixaBank per instal·lar-hi un caixer

Actualitzada 09/02/2018 a les 12:29

Els veïns d’Aiguamúrcia votaran si volen que s’instal·li un caixer automàtic a Santes Creus. L’Ajuntament ha convocat una enquesta per decidir-ho en la qual podran votar totes les persones empadronades al municipi majors de 18 anys. Es podrà votar al Pla de Manlleu –12 de febrer de 10 a 12h al Local municipal-, a Aiguamúrcia –dia 13 de 12 a 14h a la Biblioteca-, a Les Pobles –dia 14 de 12 a 14h al Consultori mèdic-, al Mas d’en Parés –el dia 15 de 12 a 14h al Bar de la Fase 2- i a Santes Creus –del 12 al 15 de 9 a 14h-. L’escrutini de les urnes es farà el divendres 16 de febrer a dos quarts de dues del migdia a les oficines municipals.Santes Creus és un dels 12 pobles on la Diputació de Tarragona té intenció d’ajudar a instal·lar, junt amb CaixaBank, un caixer automàtic. El govern municipal explica que va creure que «Santes Creus era el lloc adient, ja que tant els habitants de Les Pobles com de Mas d’en Parés podien baixar-hi amb el transport municipal, que era el lloc on hi havia més empreses que podien necessitar ingressar o fer pagaments i hi havia persones grans i que no conduïen». També els va semblar que era «un bon servei» pel municipi i per un lloc turístic.L’Ajuntament afirma que «hem tingut sort de ser escollits» entre la dotzena de municipis on s’instal·laran els caixers i clouen que «Santes Creus ja sap que quan passa un tren i no hi puges, costa molt de tornar-lo a fer passar».