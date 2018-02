Nou pas de l'Ajuntament de Montblanc per urbanitzar l'entorn del Pont Vell

Aprovades les despeses plurianuals per a l'adquisició d'un immoble i dues parcel·les de l'àmbit

Actualitzada 08/02/2018 a les 15:16

L'Ajuntament de Montblanc ha fet un nou pas endavant per a la urbanització de l'entorn del Pont Vell. El ple municipal d'aquest dimecres va donar llum verd a les despeses plurianuals per a l'adquisició d'un immoble i dues parcel·les. La compra va ser aprovada per 8 vots a favor (Agrupament Catalanista de Montblanc), 3 en contra (CUP i FIC) i 2 abstencions (PDeCAT). L'immoble que es vol adquirir per un import de 300.000 euros està situat al raval de Santa Anna i l'objectiu d'aquesta adquisició és urbanitzar l'àmbit. L'import es pagaria durant tres anys, fins a l'any 2020, a raó de 100.000 euros anuals. Respecte a les parcel·les que s'adquiriran per un import de 180.000 euros, corresponen a una finca situada a la partida Miracle, i es destinaran a vials, zona verda i equipaments a l'entorn del pont. L'import també es pagaria en tres anys, fins al 2020, a raó de 60.000 euros anuals, segons detallen fonts municipals. La reforma de l'entorn fluvial del riu Francolí al voltant d'aquest pont medieval, que abastarà una àrea de gairebé 9.000 metres quadrats, és el projecte urbanístic més important del mandat.