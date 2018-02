No es descarta que la neu arribi aquest tarda al litoral de Tarragona

La cota de neu es mantindrà als 100 metres i puntualment podrà baixar fins a nivell del mar

Actualitzada 08/02/2018 a les 13:49

Protecció Civil no descarta que la neu arribi, la tarda d’aquest dijous, al Camp de Tarragona. La previsió és que les precipitacions, que al matí afecten a les demarcacions de Barcelona i Girona, es desplacin cap al sud afectant principalment l’àrea metropolitana de Barcelona i també el litoral i prelitoral de Tarragona. La cota de neu aquesta zona es mantindrà als 100 metres i puntualment podrà baixar fins a nivell del mar.El fenomen de neu pot produir-se amb caràcter local afectant a les zones de forma irregular, atesa la incertesa actual en l’evolució de la nevada. No s’esperen grans gruixos de neu ni una llarga durada de l’episodi. Es preveu que les incidències que es puguin produir puguin estar resoltes a la tarda.Cal dir que Protecció Civil ha activitat a les 9.30h d’aquest matí l’alerta del pla d’emergències per nevades NEUCAT per les nevades que s’estan donant en cotes baixes de les demarcacions de Barcelona i Girona i per les incidències que estan provocant a la xarxa de carreteres.