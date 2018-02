Les entitats presenten queixa al Síndic per supressió de les estacions de Cambrils i Salou

Enguany està prevista la inauguració de la variant amb doble via del Corredor del Mediterrani, que substituirà el traçat únic actual que transita dins dels nuclis urbans de Cambrils, Salou i l'Hospitalet de l'Infant

Actualitzada 08/02/2018 a les 12:36

L'associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP) i la Plataforma en Defensa del Ferrocarril Públic i de Qualitat en el Camp de Tarragona han presentat avui una queixa al Síndic de Greuges per la supressió de la línia de Rodalies que enllaça Port Aventura, Salou, Cambrils, Mont-Roig del Camp, l'Hospitalet de l'Infant i la bifurcació de Calafat.«És la primera vegada en democràcia que es desmantella una línia on circulen trens de Rodalies», ha declarat el portaveu de la PTP, Daniel Pi, després de la presentació de la queixa.Pi ha remarcat que des de la plataforma «busquem una transformació, no un tancament» i considera necessari que «es doni a conèixer el tema, perquè es tracta d'un problema en el model ferroviari actual».Aquest any està prevista la inauguració de la variant amb doble via del Corredor del Mediterrani, que substituirà el traçat únic actual que transita dins dels nuclis urbans de Cambrils, Salou i l'Hospitalet de l'Infant.Amb el nou recorregut, se suprimiran les estacions actuals i es substitueixen per dues de noves: Cambrils Nord i una nova de l'Hospitalet de l'Infant, totes dues allunyades dels centres de la població.L'estació de Port Aventura es manté, tot i que queda aïllada, i Salou perd l'estació, ja que Cambrils Nord aglutinarà els seus viatgers.«S'està perdent un tram de via que actualment utilitzen més de 600.000 persones, cosa que comportarà indubtablement un perjudici per als viatgers», ha afirmat Pi.L'estació de Salou, segons recull la queixa presentada al Síndic, és una de les 20 parades de regionals més utilitzades d'Espanya i en la que, durant 2012, es van baixar prop de mig milió de viatgers.«Hem presentat la queixa al Síndic perquè, en primer lloc hi ha un incompliment de la llei ferroviària, ja que desmantellar una via sense alternatives consolidades és una infracció de la llei de mobilitat i de la llei de lluita contra el canvi climàtic», ha assegurat Pi.El portaveu de PTP ha afegit que «també demanem la publicació dels resultats de l'estudi que va fer la Generalitat sobre el nou Tren-Tramvia del Camp de Tarragona, perquè és un estudi públic».Finalment, les entitats han denunciat que la mesura és contraproduent per al foment del transport públic, ja que, com recullen en el document presentat al Síndic, «haver d'utilitzar el cotxe per poder accedir a una estació dissuadeix qualsevol ús del ferrocarril, ja que és més pràctic arribar al destí previst directament».