La 'Camp Tgn Up' s'ubicarà a l'antiga escola d'art i disseny de Reus i la de l''Ebre Up' al viver d'empreses de Tortosa

Actualitzada 08/02/2018 a les 18:41

La Diputació de Tarragona impulsa dues acceleradores d'empreses emergents o de projectes innovadors, denominades Camp Tgn Up i Ebre Up, segons informa la institució provincial.Les dues acceleradores d'empreses ofereixen un programa d'acompanyament, de vuit mesos de durada, dirigit a deu empreses emergents del Camp de Tarragona i deu més a les Terres de l'Ebre.Es tracta de dos espais de trobada, formació, assessorament i treball en xarxa que compten amb la participació de catorze entitats de la província.El període d'inscripció de les empreses que vulguin formar part del programa ja està obert i en la selecció, es valoraran idees de negoci innovadores, que ja facturin, que tingui una visió internacional o que es treballi amb les xarxes de comunicació actual.Cada companyia tindrà a la seva disposició un grup de persones especialitzades en gestió empresarial que desenvoluparan accions d'assessoraments individualitzades, tutoria i transferència de coneixement, fins a un total de 25 hores.A més, disposaran de 120 hores de formació d'experts en àmbits com les metodologies emprenedores, fonaments econòmics-, fonts de finançament, gestió del factor humà; aspectes legals o presentació de projectes, entre d'altres.Cadascuna de les catorze entitats participants en el programa realitzarà diferents jornades i seminaris relacionats amb aquests àmbits.Aquestes acceleradores compten amb el suport de la Generalitat, els ajuntaments de Reus, Tarragona, Valls, El Vendrell i Tortosa; els consells comarcals del Baix Camp, Baix Penedès, Priorat i Tarragonès, la Cambra de Comerç de Tortosa i la Universitat Rovira i Virgili (URV).L'acceleradora Camp Tgn Up s'ubicarà a Reus, a les instal·lacions de l'antiga escola d'art i disseny de la Diputació, i la de l'Ebre Up, estarà situada en el viver d'empreses de Tortosa.