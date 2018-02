La Diputació i CaixaBank instal·laran caixers automàtics a 12 municipis petits que no en tenen

Aquest servei públic es posarà en marxa a Aiguamúrcia, Albinyana, Almoster, El Montmell, Garcia, Godall, La Torre de l’Espanyol, Paüls, Pratdip, Puigpelat, Vilaplana i Vinebre.

Una dotzena de municipis petits del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre tindran properament un caixer automàtic –fins ara no existent als municipis- gràcies a un acord signat amb la Diputació de Tarragona i CaixaBank. Els municipis que obtindran aquest servei públic seran Aiguamúrcia, Albinyana, Almoster, El Montmell, Garcia, Godall, La Torre de l’Espanyol, Paüls, Pratdip, Puigpelat, Vilaplana i Vinebre. D’aquesta manera, els veïns podran realitzar els seus tràmits tributaris amb BASE, l’organisme autònom de la Diputació de Tarragona, sense haver-se de desplaçar.L’acord consisteix en la instal·lació de dispositius d’última generació Punt Groc a espais municipals o a d’altres indrets d’ús públic. A més, des dels dispositius de CaixaBank, veïns, empreses i organismes públics podran fer altres gestions amb tota facilitat, com per exemple, treure diners o realitzar transferències, entre molts d’altres.El conveni l’han signat aquest dijous el president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet; el director territorial de CaixaBank a Catalunya, Jaume Masana; el president de BASE, Joan Piñol; i els alcaldes i representants dels 12 municipis. L’acord preveu que CaixaBank, la Diputació de Tarragona-BASE i cada ajuntament assumeixen a parts iguals el cost de cada caixer. De la seva part, CaixaBank aportarà la tecnologia i es farà càrrec de la instal·lació i manteniment dels dispositius; els municipis facilitaran l’espai físic i vetllaran pel seu bon ús; i BASE ha adaptat tot el seu sistema de pagament.L’acord s’integra en el conveni vigent entre l’Organisme Autònom BASE-Gestió d’Ingressos de la Diputació de Tarragona i CaixaBank signat l’any 2012 pel qual CaixaBank esdevé entitat col·laboradora d’aquest organisme encarregat de la recaptació d’impostos de la corporació provincial.