Els Bombers Voluntaris d'Alcover recapten 520 euros amb el calendari solidari

Actualitzada 08/02/2018 a les 10:41

Els Bombers Voluntaris d'Alcover s'han sumat, un any més, a la iniciativa solidària del calendari Bombers amb Causa i, en aquesta edició, també com a protagonistes d'un dels mesos de l'any. Amb la venda d’aquests calendaris s’han recaptat 520 euros que es destinaran íntegrament a la Fundació Sant Joan de Déu. Aquests diners s’utilitzaran per a programes dirigits a la infància en risc: per una banda, a la recerca biomèdica en malalties maternoinfantils i, per una altra, als projectes socials per a infants en situació vulnerable.El fil argumental d'aquesta edició és la diversió amb seguretat. D'aquesta manera, cada mes acosta un consell de manera divertida, gràcies a la implicació del personal de bombers i els infants en fer de cada fotografia una jornada especial.