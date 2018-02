Sol·licita a l'Agència Catalana de l'Aigua una inspecció rigurosa de la zona

Actualitzada 08/02/2018 a les 19:43

El GEPEC-Ecologistes de Catalunya ha posat en coneixement de l’ACA la preocupant situació dels rius Glorieta i Barranc de la Font Major aigües avall d’Alcover. Per això, demana una inspecció rigorosa de l’autoritat de les aigües a Catalunya en situacions hidrològiques que contradiuen les exigències europees plasmades en la Directiva Marc de l’Aigua i en diversos projectes europeus com el TRIVERS que posen el focus en la salut ambiental dels rius temporals mediterranis.El GEPEC denuncia la contaminació del riu Glorieta i el barranc de la Font Major a Alcover. Pel que fa al riu, consideren que la contaminació prové de les aigües de la suposada depuradora d’Alcover o bé de punts d’emissions incontrolades. La matèria orgànica acumulada en el llit i en els marges provoca pudors evidents que posen en risc la salut dels vianants.En el cas del barranc de la Font Major, les aigües més avall de la depuradora de l’empresa Alcover Química presenten diversos punts amb efectes evidents d’escumes de procedència química.Des del GEPEC temen que les emissions contaminants filtrin al subsòl i contaminin els pous. Per la qual cosa, demanen a l'Agència Catalana de l'Aigua més informació sobre les causes de les emissions contaminants al riu Glorieta i si hi ha cap relació amb la depuradora del municipi. Així, com saber els limits d'emissió d'aquesta i si efectua depuracions d'aigües d'origen industrial.També requereixen que se'ls informi del permís d'abocament de l'empresa Alcover Química i que es facin analítiques als pous d'aquests rius i del Francolí.