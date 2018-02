Constantí es prepara per al Carnaval

El gruix dels actes festius es farà el cap de setmana del 17 i 18 de febrer

Actualitzada 08/02/2018 a les 17:41

Constantí ja està preparat per viure una nova edició del Carnaval. Tot i que el gruix de les activitats festives es faran el cap de setmana del 17 i 18 de febrer, aquest divendres tindrà lloc la tradicional rua. Aquesta sortirà de l’avinguda 11 de Setembre i hi participaran els alumnes de les escoles Mn. Ramon Bergadà i Centcelles i l’Escola Municipal de Música Rafael Gibert Recasens.El dissabte, 10 de febrer, hi haurà una guerra de confeti i una botifarrada popular organitzada per l’Associació d’Amics de la Colla C.O.C.A.El dia 17 a la tarda, a partir de les 17.30 hores, i amb sortida des de la plaça de la Generalitat, s’iniciarà la rua pels carrers del poble que comptarà amb la participació de diverses comparses i entitats del municipi. El recorregut arribarà fins al Pavelló Poliesportiu, on es farà el Ball de Carnaval amb l’actuació musical de Remember Music.Per acabar la festivitat, el diumenge dia 18, tindrà lloc la processó de l’enterrament del Rei carnestoltes, que sortirà des del Pavelló Poliesportiu fins arribar al Parc de la Muralla. Allí es farà la tradicional cremada del Ninot i es podrà gaudir de coca amb xocolata i d'una sardinada popular.