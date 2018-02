Troben la menor de 14 anys de Mont-roig a Manresa

La noia es troba sana i estàlvia i ja està amb la família

Actualitzada 07/02/2018 a les 20:58

Aquesta tarda han localitzat a la noia de 14 anys de Mont-roig del Camp, Maria Aurora González Trujillo, a Manresa. Segons ha confirmat la família a Diari Més, la nena es troba sana i estàlvia i ja es troba a casa amb els seus pares.La nena, coneguda com a Mara, va desaparèixer el dimarts 27 de gener, quan no va acudir a classe al centre de les Dominiques de Tarragona. La família no ha volgut revelar els motius que van propiciar que Mara marxés.