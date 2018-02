Manu Guix actuarà a l'Auditori Josep Carreras de Vila-seca

El concert forma part de la nova programació de primavera que s'ha presentat avui

Actualitzada 07/02/2018 a les 15:12

Avui s'ha presentat la nova programació de primavera de l'Auditori Josep Carreras de Vila-seca, que començarà el proper 16 de febrer, amb el concert líric del baríton tarragoní Àngel Òdena, acompanyat al piano d’Anna Crexells. Un dels plats forts de la nova temporada és el concert de Manu Guix, professor d'OT, on presentarà el seu nou disc Després de tot, en exclusiva a les comarques de Tarragona, el proper 6 d’abril. En aquest presentarà un recull de tretze cançons vitals, optimistes, que es mouen entre el pop i el soul d’autor.Entre d'altres artistes que passaran per l'Auditori hi ha Cor Scherzo, el Cor Sant Esteve, Kebyart Ensemble i la companyia teatral La Teatr’Era, entre d'altres. El 8 de juny tindrà lloc el concert d’Anthus Calidoscòpic, que tancarà la temporada de primavera del Carreras.Les entrades es poden adquirir al vestíbul de l'Auditori Josep Carreras des d'una hora abans de l'inici del concert i amb antelació, a la secretaria del Conservatori o al web de l'Auditori