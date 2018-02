La rua de carnaval comptarà amb més de 1.500 participants

Dinou colles sortiran a la tradicional desfilada el proper 10 de febrer

Actualitzada 07/02/2018 a les 19:01

El proper dissabte, 10 de febrer, tindrà lloc al rua de carnaval de Vila-seca que comptarà amb la participació de 1.747 persones repartides en 19 colles. A les 18.32 hores hi haurà la concentració de carretel·les al carrer de Sir Esteve. La rua continuarà pels carrers Tarragona, Tenor Josep Forasté, Josep Anselm Clavé, Requet de Fèlix, Tarragona, rambla de Catalunya, Vic, Verge de la Pineda, Ferrers, Sant Antoni, Font i acabarà a l’avinguda de Francesc Macià.El tret de sortida de la festa serà el divendres, a les 16.50 hores, amb la concentració infantil de disfresses i la posterior entrega de premis. Els més petits podran gaudir d’inflables, maquillatge i berenar popular.A les 19.26 hores, el Rei Carnestoltes arribarà a l'estació de tren de la ciutat. La Txaranga Band Tocats acompanyarà al Rei Carnestoltes pels carrers de Vila-seca fins a la plaça de l'Esglèsia, des d'on farà el seu discurs i rebrà les claus del municipi.El dissabte després de la rua tindrà lloc la Gran festa de Carnaval al Pavelló Municipal d’Esports, on es lliuraran tres premis: d’or, plata i argent a les millors disfresses.La festivitat posarà el seu punt i final, el dimarts 13 de febrer, amb seguici mortuori fins a la plaça de les Voltes, on s'entregaran els premis de la rua de carnaval 2018. Després, els assistents podran gaudir d'una sardinada popular i els petits d’una xocolatada.