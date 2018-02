La cota de neu podrà baixar aquest dijous als 200 metres o fins i tot a nivell del mar

Es mantenen tres carreteres tallades per la neu i en deu més és obligatori l'ús de cadenes

Actualitzada 07/02/2018 a les 12:22

El Servei Meteorològic de Catalunya ha avisat d'un nou episodi de nevades aquest dijous a cotes molt baixes. La cota de neu se situarà al voltant dels 200 metres, tot i que no es descarta que en moments de xàfec pugui arribar a nevar fins a nivell del mar. En aquest sentit, hi ha activat un avís per neu a tota la demarcació de Barcelona excepte el Berguedà, el Camp de Tarragona i la Selva. En aquestes zones es podran acumular més de 2 centímetres per sobre dels 400 metres. Per aquesta tarda, també el Servei Meteorològic té activat un avís per neu a la Garrotxa, Osona i la Selva, on la cota de neu baixarà fins als 400 metres.Segons el Servei Català de Trànsit, es mantenen tallades tres carreteres a causa del darrer episodi de neu. Són la BV-4024 d'accés a Coll de Pal, la GIV-4016 de Toses a Planoles i la GIV-5201 de Viladrau a Sant Marçal del Montseny. En altres deu carreteres és obligatori l'ús de cadenes, entre elles la C-28 Port de la Bonaigua, i l'N-260 a Alp està restringida al pas de vehicles pesants.