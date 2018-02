Dos encaputxats assalten amb una arma blanca la gasolinera de la Pineda

Els individus es van endur la recaptació de la caixa forta, que seria inferior a 500 euros

Dos individus encaputxats van assaltar, el vespre d’aquest dilluns 5 de febrer, la gasolinera Shell situada a la carretera TV-3146, a la Pineda. Els homes van intimidar la treballadora, que en aquell moment es trobava sola a l’establiment, amb una arma blanca.Els fets van succeir prop de les 9 del vespre, quan la gasolinera es trobava solitària. Dues persones amb la cara tapada van entrar a l’establiment i van amenaçar l’empleada que estava fent el seu torn, a qui no van ferir. Els autors de l’atracament es van endur la recaptació de la caixa enregistradora, que sumarien una quantitat inferior als 500 euros.Els encaputxats van donar-se a la fuga amb un vehicle petit de color gris, tot i que la treballadora no va poder assegurar als agents en quina direcció havien emprès la seva marxa. Els Mossos d’Esquadra, des de la Unitat d’Investigació de Tarragona, han obert una investigació per tal de detenir els dos individus.