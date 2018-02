Consternació a Constantí per la mort de l'únic quiosquer del municipi

Justo H. regentava el punt de venda de l'avinguda Onze de Setembre des del 2004

Constantí ha despertat avui amb la tràgica notícia de la mort de Justo H., veí del municipi i titular de l'únic quiosc que hi ha a la població. Justo H. era una persona molt coneguda a la localitat. Des de 2004 havia regentat el quiosc que hi ha a l'avinguda Onze de Setembre, a l'entrada del poble. Obria diàriament i ben d'hora. Destaquen d'ell que era un treballador incansable. Actualment es trobava en negociacions amb l'Ajuntament per traslladar el quiosc a una plaça, ja que el pla de millora que s'ha d'executar a l'avinguda Onze de Setembre, on està ubicat, no contempla cap punt de venda d'aquest tipus.Justo H., de 62 anys, és la sisena víctima mortal que registren les carreteres tarragonines en només quatre dies. L'home va perdre la vida ahir a l'autovia A-7, a l'altura de Vila-seca, quan el microcotxe en què viatjava va col·lidir contra una furgoneta per motius que es desconeixen. Els Serveis d'Emergències rebien l'avís vint minuts abans de les nou de la nit. El conductor de l'altre vehicle va resultar il·lès.