Atraquen amb una pistola un local de compra-venda d'or i fereixen lleument un treballador

Els dos individus, tapats amb un casc, van endur-se diverses peces d’or i els telèfons mòbils dels treballadors

Actualitzada 07/02/2018 a les 15:08

Dos homes tapats amb un casc al cap i que portaven una arma de foc van atracar, el vespre d’ahir dimarts 6 de febrer, un establiment de compra-venda d’or de Salou. Els fets van succeir cinc minuts abans de dos quarts de nou del vespre, quan els individus van entrar en un local situat a la via Roma del municipi.Els lladres, que van ocultar la seva identitat portant cascos al cap, van irrompre a la botiga i van intimidar els treballadors amb una pistola -es desconeix si era real o simulada-. Els individus es van endur diverses peces d’or de l’aparador interior de l’establiment, així com també els telèfons mòbils dels empleats. A més, un dels homes va ferir lleument a un treballador, a qui va donar un cop en el moment de donar-se a la fuga.Després d’haver-se fet amb el botí, els dos individus es van donar a la fuga, tot i que es desconeix si van utilitzar algun vehicle per marxar del lloc. La Unitat d’Investigació dels Mossos de Tarragona ha obert una investigació per tal d’identificar, localitzar i detenir els dos autors d’aquest robatori amb intimidació i violència.