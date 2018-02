Altafulla inverteix 897.000 euros en la remodelació del Casal La Violeta

És una de les inversions més importants pel 2018 que es finançarà, en part, gràcies al romanent positiu del pressupost del 2017

Actualitzada 07/02/2018 a les 11:22

L’Ajuntament d’Altafulla ha aprovat el projecte bàsic de remodelació del Casal La Violeta amb un pressupost de 897.000 euros. Aquesta és una de les inversions cabdals del municipi per aquest 2018, que es finançarà en part pel romanent de tresoreria positiu del pressupost del 2017. El projecte convertirà la sala en un auditori amb cadires fixes.La proposta, dissenyada per EDDAB Arquitectura SLP, contempla una superfície útil, tal i com es pot veure en la imatge, de 504,95 m. Es preveuen diferents actuacions que passen, principalment, per la substitució de tota la coberta, l’aïllament tèrmic extern que permeti mantenir la temperatura interior, la intervenció sobre l’estructura existent per millorar els espais interiors, la millora dels accessos, la reforma total i l’ampliació dels lavabos d’acord amb la normativa vigent, la reforma dels vestidors, la millora i l’increment de l’equipament tècnic, la millora dels acabats, paviments i revestiments i l’adquisició d’equipaments per als diferents usos.El projecte detalla concretament totes les actuacions, el material a utilitzar i tot l’equipament nou amb què comptarà la Violeta. S’hi instal·laran un total de 295 seients fixats mecànicament al paviment, que serà vinílic heterogeni d’aïllament acústic; es col·locaran nous lavabos distribuïts en dones, homes i per a persones amb mobilitat reduïda, amb una suma total de 8 vàters i 5 urinaris, i d’altres elements, i un ampli equipament tecnològic de so, llum i audiovisual. El pressupost total de les obres s’eleva fins als 897.652,54 € amb l’IVA inclòs.