Tres detinguts, un a Querol, per estafar 12.000 euros amb ofertes de lloguer a Internet

Els arrestats haurien consumat 16 estafes i també 13 delictes d'usurpació, ja que es feien passar per agents immobiliaris

Actualitzada 06/02/2018 a les 14:49

La policia espanyola i la Guàrdia Civil han detingut tres persones que es dedicaven a cometre estafes a Internet amb falsos lloguers de pisos i residències vacacionals a tot el territori espanyol. Les detencions s'han fet a Querol (Alt Camp), Barcelona i Viladecans. Els arrestats haurien consumat 16 estafes i també 13 delictes d'usurpació ja que es feien passar per agents immobiliaris. Els estafadors haurien obtingut uns beneficis de més de 12.000 euros.Els detinguts havien arribat a fer-se passar per comercials d'una coneguda agencia immobiliària per cometre les estafes amb lloguers falsos o, fins i tot, sense que existís l'immoble arrendat. Anunciant lloguers d'habitatges a un preu per sota de mercat, aconseguien l'interès d'un gran nombre de persones, que després d'un primer contacte, pagaven una quantitat de diners estipulada en concepte de «reserva» o «bestreta». Després de realitzar el pagament de la fiança, perdien tot contacte amb els autors de l'estafa.El desenvolupament de la investigació va ser dificultosa pel fet que dissimulaven la seva autoria utilitzant identitats de terceres persones, que al seu torn havien estat víctimes prèvies dels mateixos autors, beneficiant-se de la bona fe d'aquestes persones en haver enviat fotos dels seus DNI per un possible interès a llogar immobles que oferien els detinguts.A més, un altre dels factors que ha determinat la dificultat en aquesta recerca, va ser la dispersió de la comissió dels fets delictius, tenint en compte que s'han dut a terme estafes a Barcelona, Tarragona, Saragossa, Castelló, Màlaga, Mallorca, Madrid, Valladolid, Bilbao, Las Palmas i Huelva, motiu que dificultava la recopilació de dades, i per tant d'informació per poder identificar els possibles autors dels fets.Aquest punt va ser la part més complicada i complexa de la investigació, ja que el principal investigat mancava de domicili conegut. Finalment va poder ser localitzat en una casa de camp, situada a la petita localitat tarragonina de Querol. Sobre ell pesaven divuit requisitòries d'investigacions judicials per detenció o per citació per diversos jutjats de tot l'Estat, totes elles per fets similars als investigats, cosa que implicava que la quantitat d'estafes comeses pel grup ascendia a un elevat nombre sense poder determinar fins al moment.Les nombroses denúncies a tot el territori espanyol amb el mateix 'modus operandi' va permetre crear un equip conjunt d'investigació entre la policia espanyola i la Guàrdia Civil, que ha acabat amb la detenció dels tres estafadors.