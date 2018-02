Torredembarra treu a la licitació l'explotació de les guinguetes de la platja

Les guinguetes podran oferir l’activitat de restauració, que fins ara no estava prevista

Actualitzada 06/02/2018 a les 15:33

L’Ajuntament de Torredembarra ha tret a licitació l’explotació de dues guinguetes, tres zones de tendals i tres de gandules per a la temporada de platges 2018 -de l’1 de juny al 30 de setembre, prorrogable anualment fins a la temporada 2021-, ubicades concretament a la platja de la Paella. Les ofertes es poden presentar fins al pròxim 21 de febrer. Enguany s’ha optat per una nova tipologia de guingueta amb més terrassa i amb serveis diferents després que l’estiu passat la platja es quedés sense guinguetes, segons ha explicat el regidor de Comerç, Indústria i Activitats, Josep M. Guasch.D’aquesta manera, les guinguetes podran oferir l’activitat de restauració, que fins ara no estava prevista, i s’ampliarà l’horari de funcionament, el qual serà de 9 h del matí a 2 de la matinada. Això serà cada dia de la setmana, excepte divendres, dissabtes i vigílies de festiu, en què el tancament es podrà fer a les 2.30h de la matinada. Les instal·lacions de les guinguetes també podran disposar de música de fons ambiental i efectuar actuacions en directe, sempre i quant es compleixi amb la normativa d’espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari.El mòdul de guingueta tindrà una superfície màxima de 20 metres quadrats i podrà incorporar una terrassa adjunta de fins a 100 metres quadrats per a servei de taules i cadires. També es permetran 4 metres quadrats addicionals per a magatzem. L’estructura del mòdul ha de ser de planta quadrada o rectangular, amb sostre tipus coberta plana o a una aigua i resistent a la climatologia. Pel que fa a les combinacions de colors, i amb l’objectiu que siguin adients a l’entorn de la platja, no estan autoritzades les que presentin preponderància de colors estridents. Les gammes de colors recomanades són les de tonalitats del blanc, blau mariner i beix. També es consideren adients colors amb tons suaus.El criteri d’avaluació de les ofertes presentades serà la millora del cànon. En aquest sentit, l’estimació de la liquidació del cànon de les guinguetes per al 2018 és de 5.560,16 euros cadascuna. La resta de preus, les taxes a pagar i tota la informació sobre la licitació es pot consultar al perfil del contractant