Roben a dos xalets de Vila-seca i ho intenten a un tercer en un mateix dia

Els tres casos es van produir al carrer de l’Hort de Torrell, on van veure dos homes encaputxats

Actualitzada 06/02/2018 a les 12:17

Dos xalets d’un mateix carrer, el de l’Hort de Torrell del barri de la Formiga, van ser objecte de sengles robatoris amb força el passat dissabte. Els presumptes lladres van intentar accedir a un tercer habitatge també d’aquest carrer, però no ho van aconseguir probablement en veure’s sorpresos per un veí, qui ha facilitat una descripció dels individus. Els residents d’aquest barri de Vila-seca, una zona de xalets –molts dels quals, unifamiliars– reclamen més presència policial. Els Mossos d’Esquadra investiguen els fets, segons han confirmat a Diari Més.La Policia Local de Vila-seca va rebre el primer avís d’un possible robatori a les vuit del vespre del passat dissabte. La propietària d’un habitatge unifamiliar del carrer de l’Hort del Torrell va trucar la policia tot assegurant que havien entrat a robar a casa seva. La dona es va trobar tota la casa remenada, amb armaris i calaixos oberts i objectes fora del seu lloc habitual.Quan passaven sis minuts de les vuit del vespre, la policia va rebre un nou avís. En aquest cas, un veí va alertar que dos individus estaven intentant entrar a una altra casa del carrer l’Hort del Torrell per una finestra. Els agents es van desplaçar fins a l’adreça indicada però, en arribar, els dos homes havien fugit. La policia es va trobar una finestra i una persiana de la casa completament descol·locades, indicis de què haurien intentat entrar a l’habitatge sense èxit en ser sorpresos. Segons la descripció del testimoni, els suposats lladres serien dos joves d’un metre setanta d’estatura, vestits amb roba fosca, pantaló de xandall i dessuadora amb caputxa.Faltaven deu minuts per les nou del vespre, quan es va produir el tercer avís, també des del carrer l’Hort del Torrell. En aquest cas, els lladres van aconseguir entrar a un altre habitatge per una finestra posterior de la casa, al segon pis. Van trencar els vidres d’una habitació i hi van accedir. Els Mossos tenen constància que els lladres es van endur joies i que van sortir del xalet per un balcó de la planta baixa.Una veïna del barri de La Formiga assegura que els residents reclamen una major presència policial. «No passen massa patrulles de la policia per aquí. A més, l’enllumenat del carrer és molt pobre», diu. La mateixa veïna afirma que algun dels robatoris es van produir a plena llum del dia i que els propietaris ho haurien sabut en arribar a casa. Aquest extrem, però, només s’ha confirmat en el primer dels casos.El de l’Hort del Torrell és un dels carrers de La Formiga més allunyats del nucli de Vila-seca. Transcorre en paral·lel al camp de futbol.