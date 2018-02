Repunten els robatoris a l'interior de vehicles a Tarragona

L’any passat es van denunciar 11.274 fets penals a la ciutat, un 13,8% més

Els robatoris amb força a l’interior de vehicles van a l’alça a la ciutat de Tarragona. Després d’haver tancat el 2016 amb uns 800 casos registrats, l’any passat les xifres es van disparar fins a les 1.400 denúncies, situant-se a nivells del 2012. Segons ha explicat el cap de l'ABP dels Mossos d’Esquadra al Tarragonès, l'inspector Vicenç Lleonart, la situació preocupa i es redoblen esforços per identificar els presumptes autors, que majoritàriament corresponen a grups de joves que actuen al centre de la ciutat i als barris. Durant l’any passat es van detenir 52 persones relacionades amb aquesta tipologia delictiva. Precisament, diumenge els mossos van arrestar dos joves acusats de dotze robatoris a l’interior de vehicles i d’un robatori a domicili. Segons la policia, aquest repunt explica, en part, l’increment del 13,8% de fets penals denunciats l’any passat a la ciutat. En concret, a Tarragona es van registrar un total d’11.274 fets, segons les dades que s’han fet públiques aquest dimarts en la reunió de la Junta Local de Seguretat.El 2012 es mantenia com l’any més «crític» en l’àmbit dels robatoris a l’interior de vehicle a Tarragona, però malgrat el reforç de la vigilància els casos s’han disparat, especialment durant la segona meitat del 2017. Segons els mossos, els autors acostumen a ser joves establerts al municipi que actuen en grup -n’hi ha un de molt actiu amb una desena de membres- i, sobretot, en barris.En tots els casos, el ‘modus operandi’ és similar. «Van en grups de dues o quatre persones i, mentre uns actuen, els altres vigilen i alerten a través del mòbil», ha explicat Lleonart. La franja nocturna és la més habitual, especialment de dijous a diumenge, i els objectius són vehicles aparcats a la via pública. La rapidesa amb què es pot forçar un cotxe i l’accés fàcil a objectes de valor són les principals motivacions d’aquest delicte.En aquest sentit, Lleonart ha avançat que, divendres passat, els mossos van investigar quatre joves per diversos robatoris. Diumenge, però, van tornar a actuar, i la policia catalana va arrestar dos d’aquests presumptes lladres. Fins al moment, ja se’ls han atribuït fins a dotze robatoris a vehicles i un altre robatori a l’interior d’habitatge, tot i que la investigació continua oberta.El repunt dels casos de robatoris a l’interior de vehicle explica, segons els responsables policials, l’increment moderat de fets penals l’any passat a la ciutat. Aquest augment, però, no és exclusiu de Tarragona i es repeteix en altres poblacions del territori i del conjunt del país, segons ha subratllat l’inspector dels mossos.De gener a desembre de 2017 van produir-se 11.247 fets penals, amb un increment del 13,8%. En els darrers cinc anys hi ha hagut una reducció acumulada del 3%. En delictes contra el patrimoni hi ha una contenció dels robatoris amb força a interior de domicili amb un increment de l’1,4% i una disminució del 6,3% dels robatoris amb violència i/o intimidació.Pel que fa als robatoris amb violència han baixat un 6,3% durant el 2017. Aquesta xifra es tradueix en una baixada de 8 a 5 robatoris amb violència a interior de domicili (-37,5%) i un descens de les estrebades, que passen de 154 a 87 (-43,59%).Durant l’any passat, la Guàrdia Urbana de Tarragona va tramitar 1.589 denuncies per infracció de les ordenances municipals. Segons ha assenyalat l’intendent Enrique Ferreira, 260 d’elles corresponen a fets incívics relacionats amb la neteja o danys als espais públics.El tinent d’alcalde de Seguretat Ciutadana, Javier Villamayor, ha lamentat accions com les pintades a la muralla romana, que ha definit com una «escalada» d’aquestes actituds incíviques que «no es deixaran sense resposta». Villamayor ha avançat que es redoblaran els esforços per combatre l’incivisme i que es treballarà la qüestió de manera específica i monogràfica.D’altra banda, les mesures adoptades per pal·liar els actes incívics en centres educatius, com ara la formació de conserges i personal de la comunicat educativa perquè s’extremin les precaucions, ha donat bons resultats, segons els responsables de la seguretat.Així mateix, la Guàrdia Urbana ha valorat molt positivament l’impacte de les càmeres de seguretat que funcionen des de l’any passat a la Part Baixa. Segons Ferreira, les imatges enregistrades en aquesta zona s’han utilitzat ja en cinc investigacions policials -tres de mossos i dues de la policia local-, que estan relacionades amb fets amb violència i intimidació, accidents de trànsit o danys, entre d’altres.D’altra banda, els cossos policials han imposat més denúncies en matèria de seguretat viària i trànsit. En concret, s’han denunciat 316 conductors per conduir beguts o drogats, un 9% més que l’any anterior. Per excés de velocitat, s’han denunciat un 16% més de vehicles, fins als 3.757.En total, s’han realitzat 25.587 denúncies en matèria de trànsit a les vies urbanes, fet que suposa un 20% més que el 2016.Respecte a l’accidentalitat, l’any passat no es van registrar víctimes mortals en vies urbanes ni interurbanes, però sí tres ferits greus. El 2017 es va saldar amb un total de 1.078 accidents de trànsit en vies urbanes, un 1% menys. La tendència, però, s’ha torçat aquest inici d’any amb les dues víctimes mortals registrades dissabtes a la rotonda de les Gavarres, a la T-11. Tant l’Ajuntament com els Mossos han lamentat els fets i han traslladat el seu condol a les famílies.Lleonart ha afirmat que la investigació continua en marxa i que s’han demanat els informes toxicològics -per consum d’alcohol i drogues- del conductor, de 22 anys, que es manté ingressat en estat greu a l’Hospital Joan XXIII. Tot apunta, però, que la causa principal de l’accident en què van morir dues joves lleidatanes -la copilot i la passatgera posterior- va ser l’excés de velocitat, segons ha assenyalat l’inspector dels mossos. Cal recordar que el turisme circulava a més de 140 km/h en un tram limitat a 40 km/h, quan es va encastar contra un mur de la rotonda i es va precipitar per un terraplè fins a l’A-7.D’altra banda, la Junta Local de Seguretat ha analitzat l’increment de la vigilància a les seus i instal·lacions dels Jocs Mediterranis Tarragona 2018 en la fase de prealerta, que es va activar el 8 de gener i es mantindrà fins al 3 de juny. Durant aquests mesos s’incideix especialment en la prevenció i vigilància de les poblacions seus de les competicions, de les instal·lacions esportives i el seu entorn.En aquest sentit, està prevista la convocatòria d’una comissió superior de seguretat, entre finals de febrer i principis de març, per abordar conjuntament amb totes les seus els dispositius de seguretat. Els Jocs arrencaran el 22 de juny.