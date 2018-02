Renfe presenta un nou servei d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid un 25% més barat que l'AVE

El nou servei comptarà amb cinc freqüències diàries per sentit i tindrà parada a Tarragona

Actualitzada 06/02/2018 a les 13:08

El ministre de Foment, Íñigo de la Serna, ha presentat aquest dimarts un nou servei d'alta velocitat que s'estrenarà el febrer de 2019 entre Madrid i Barcelona amb parada final a l'estació del Prat. L'EVA, que arriba per complementar l'AVE i no per substituir-lo, com ha volgut deixar clar el ministre, aposta per un nou concepte de viatge pensat per a usuaris, principalment joves, que demanen immediatesa, personalització i pagar només pels serveis que necessiten. Un dels principals reclams del nou servei serà el preu que serà entre un 20% i un 25% inferior al de l'AVE. De la Serna, que ha evitat parlar d'un servei 'low cost', ha explicat que els bitllets només es podran comprar per internet, que els combois permetran que grups de sis persones es puguin asseure juntes i que disposaran d'espais específics per mascotes o per guardar-hi material esportiu, per exemple. El nou servei comptarà amb cinc freqüències diàries per sentit i tindrà parada a Tarragona.