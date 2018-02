La canalla de la Joves de Valls, atrapada durant les colònies per la neu

L'autocar, amb 29 passatgers, va patir una sortida de via a causa del temporal sense que hi hagués cap ferit

Agraïm totes les mostres de suport! Molt especialment el tracte de l'alcalde de la @ValldeBoi, Joan Peralada. Farem nit a Barruera i demà tornarem cap a Valls! #castellers pic.twitter.com/dFMPCv0mKP — Colla Joves Valls (@JovesValls) 5 de febrer de 2018

Les nevades que van caure ahir dilluns arreu del territori han causat diverses afectacions a les carreteres, així com també alguns accidents pel temporal. Aquest és el cas de l'autocar que tornava a casa la canalla de la Joves de Valls, que es trobaven de colònies a Taüll. El vehicle va patir una sortida de via a l'alçada de la Vall de Boí sense que hi hagués cap ferit.El vehicle i els seus passatgers van quedar atrapats en aquella zona a causa del gran gruix de neu que cobria la carretera. Per aquest motiu, la canalla de la colla castellera -tota sana i estàlvia i que ha aprofitat l'ocasió per divertir-se amb la neu- ha fet nit a Barruera. Està previst que els nens i nenes puguin tornar aquest dimarts cap a Valls.