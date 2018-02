Esquerra assenyala la «inoperància» del govern espanyol per aprovar el desviament de camions de l'N-340

En el ple del Senat, De la Serna ha respost que l'executiu estatal està fent els tràmits necessaris per activar la mesura

Actualitzada 06/02/2018 a les 18:58

El senador d'Esquerra Republicana, Miquel Auba, ha assenyalat la «inoperància» del govern espanyol per aprovar la mesura del desviament de camions des de l'N-340 cap a l'AP-7 entre Alcanar i Vilafranca del Penedès. En una pregunta en la sessió plenària d'aquest dimarts al Senat al ministre de Foment, Íñigo de la Serna, Auba ha qüestionat «quants accidents i víctimes mortals més haurem d'aguantar per la inoperància del seu govern?». De la Serna ha qualificat de «lamentable» la intervenció i ha indicat que l'executiu estatal està fent els tràmits administratius necessaris amb la concessionària de l'autopista i amb la Generalitat per poder aprovar aquesta mesura.«Efectivament, a l'agost vam posar en marxa l'acord polític pel desviament i a la Rioja li poden dir quant temps es va tardar en començar a aplicar la mesura. Cal arribar a un acord amb la concessionària, que ja hem tancat i ara cal signar. Després cal arribar a un acord amb la Generalitat. Fan falta tràmits previs i tenim actualment el pressupost prorrogat. La inversió necessària de 12 milions d'euros no estava prevista als pressupostos de 2017», ha respost el ministre.Per la seva banda, Auba ha respost que el compromís fixava que el desviament de camions cap a l'AP-7 havia de començar a funcionar el gener de 2018 i ha lamentat que encara no estigui operatiu. «El govern del PP és l'únic responsable de no evitar aquesta congestió i aquests accidents», ha apuntat el senador republicà, que ha recordat l'accident que es va produir diumenge a Coma-ruga entre dos turismes i un camió i que va provocar tres víctimes mortals.«Ningú ha assumit cap responsabilitat ni ha explicat als ciutadans les raons de per què no ha entrat en marxa aquesta mesura», ha sentenciat el senador d'Esquerra. En aquest sentit, De la Serna ha respost que aquest dimarts ha estat a Barcelona donant explicacions sobre aquesta qüestió i ha afegit que el compromís d'iniciar les mesures de l'N-340 al gener «no ha sortit de la seva boca».