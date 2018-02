Els transportistes de Tarragona es plantegen tornar a les mobilitzacions

L'accident mortal a Coma-ruga desencadena indignació també entre aquest sector, que denuncia sentir-se sempre «criminalitzat»

Actualitzada 06/02/2018 a les 15:27

Els transportistes de la demarcació de Tarragona estudien tornar a les mobilitzacions, després d'un any i mig sense fer-ho. L'últim cop que els camioners van col·lapsar les principals vies del territori va ser l'estiu passat. L'accident de trànsit d'aquest diumenge a Coma-ruga, amb tres víctimes mortals en un xoc contra un camió, ha avivat la indignació també en aquest sector, que afirma sentir-se sempre «criminalitzat». Des de la Federació Empresarial d'Auto-Transport de la demarcació de Tarragona (FEAT) es remarca que el problema real radica en la manca d'inversió en seguretat en carreteres nacionals com l'N-340 i acusa les dues administracions de voler-los «expulsar» d'aquestes vies, sense la gratuïtat de l'AP-7 o una bonificació equitativa a altres comunitats -d'un 75%. «Som víctimes, no culpables, i la que no perd mai és Abertis», ha etzibat el secretari general de la patronal del transport, Josep Lluís Aymat. A les comarques tarragonines hi ha unes 15.000 persones vinculades al sector del transport.12.000 treballadors i 2.500 empreses i autònoms. Aquestes són les xifres oficials que dona la Feat, que aquest dimarts ha convocat d'urgència per dir la seva arran l'accident mortal en què van morir tres veïns de l'Arboç, amb un camió implicat, i la posterior reacció dels alcaldes del Pacte de Berà i de les Terres de l'Ebre. «El problema de fons és que la nacional encara no sigui autovia i no s'ha fet per motius polítics», ha etzibat.Aymat ha lamentat que sovint es vulgui atribuir la culpabilitat al sector dels camioners, quan també «som víctimes», ha dit. A partir d'aquí, Aymat ha llançat un missatge directe a les administracions. «Els mateixos que no han executat les inversions necessàries i que són incapaços d'obrir els trams d'autopista, són els que després ataquen i volen culpabilitzar i criminalitzar els transportistes», ha dit.«Som víctimes i som la vàlua més feble de tota aquesta cadena de responsabilitats», ha afegit Aymat, el qual ha retret la «inacció» de la Generalitat i l'Estat, en benefici de les concessionàries. «La que no perd mai és Abertis», ha etzibat el secretari de la Feat. El comitè nacional de la patronat vol presentar recurs als tribunals per aquesta obligatorietat imposada als transportistes de desviar-se per l'autopista.Segons Aymat, el recurs vol rebatre que l'administració els vol «expulsar» de les carreteres nacionals sense gratuïtat a l'autopista o una bonificació prou important com per justificar la mesura -ara mateix la proposta que hi ha sobre la taula és la bonificació del peatge per als camions de pas del 42,5%, i per als que fan desplaçaments locals, fins al 50%, quanties molt per sota respecte la Rioja o Aragó.«Serà un recurs contra aquesta política com si féssim nosa», ha dit. A nivell territorial, la junta directiva es reunirà en breu per decidir quin tipus de mobilitzacions s'emprenen, i si passen per secundar la protesta anunciada pels veïns de l'Ebre o les accions van més enllà. Des de la Feat es lamenta que es doni una imatge dels camioners com si no lamentessin els accidents. «Som els primers que quedem colpits», ha conclòs.