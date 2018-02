Distrito Rojo se la juga 'A cara o creu'

La banda de Vila-seca ha iniciat una campanya de micromecenatge per publicar el seu segon disc

L’any 2016 el segell discogràfic Produlam Records publicava ‘Distrito Rojo’, el primer disc d’una banda de rock homònima, nascuda a Vila-seca, i que es presentava amb deu temes que giraven al voltant de qüestions tan universals com el desamor, els dubtes o el pas del temps.Aquell primer treball dels vila-secans va estar girant fins al passat mes de novembre, quan van posar punt final per començar a preparar el seu segon disc. Rodant per tot el territori espanyol, el grup format per Xavi Moreno, Albert Paredes i Joan Claver, havien compartit cartell amb bandes com La Fuga, Loquillo o Reincidentes.Ara, la formació ha posat en marxa una campanya de micromecenatge per tal de finançar aquest segon treball, que es dirà ‘Cara o cruz’, i que veurà la llum aquesta primavera, de nou amb el segell Produlam Records. La campanya ha de servir per fer el disc nou, incloent des de la gravació fins a la mescla, que es farà a l’estudi Sonido XXI de la mà de Javi San Martín. També es destinarà a la resta de despeses que acompanyen la producció i edició d’un disc, com la gravació dels videoclips, la promoció i el marxandatge.El primer disc de Distrito Rojo se’l van finançar íntegrament els membres de la formació. Ara, amb un treball consolidat i una gira que els ha donat a conèixer i els ha portat força bones crítiques, han apostat pel micromecenatge. «Actualment les discogràfiques no es fan càrrec de les despeses de fer un nou disc si no és que veuen molt clarament que la banda no només cobrirà despeses, sinó que els farà guanyar diners. Però quan això no està assegurat, com en el nostre cas, que som una banda que no és coneguda pel ‘gran públic’, no les assumeixen», explica Xavi Moreno, veu i guitarra de la formació.Distrito Rojo s’ha proposat aconseguir 3.000 euros, i a dia d’avui ja han superat els 2.000 euros aportats. A falta de vint dies perquè finalitzi la campanya, han aconseguit la confiança de noranta mecenes. Com a recompenses ofereixen el nou disc ‘Cara o cruz’ en versions diverses –descàrrega digital anticipada, format físic signat–, entrades per als concerts de gira de presentació i marxandatge. La recompensa més elevada, destinada per als mecenes que aportin 500 euros, consisteix en un concert acústic privat.«Amb el primer disc era molt arriscat fer un micromecenatge perquè no érem coneguts. Ara, hem demostrat que som una banda seriosa, i ja ens coneix molta gent de la zona de Tarragona, així que pensem que fer un verkami és una bona manera de què la gent pugui fer una compra anticipada del disc», apunta Moreno.La banda de Vila-seca va començar a gravar els onze temes de ‘Cara o cruz’ al mes de gener, i ja gairebé l’estan acabant. Al febrer faran les mescles a l’estudi Sonido XXI i preveuen que cap a la primavera ja es pugui escoltar el nou treball.