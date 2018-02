Detinguts per vendre a Tarragona medicaments prohibits que poden generar fallida vascular

Alguns pacients que van consumir aquest principi actiu van presentar arítmies, accidents vasculars i cardiopaties

La Guàrdia Civil ha detingut dues persones a Càceres per vendre medicaments prohibits a diverses províncies, entre elles Tarragona, que, sota una falsa comercialització com a supressors de la gana, contenen una substància que pot generar arítmies i accidents vasculars.Les investigacions es van iniciar a final de 2016, després que la Guàrdia Civil rebés una comunicació de la Direcció General de Salut Pública d'Extremadura sobre la comercialització de diversos complements alimentaris que contenien «sibutramina», l'ús de la qual està prohibit a la UE des de 2010.Aquesta substància conté un principi actiu (supressor de la gana) relacionat amb l'amfetamina, la ingesta de la qual proporciona una sensació de sacietat, però augmenta la freqüència cardíaca en l'usuari. De fet, segons les citades fonts, alguns pacients que van consumir aquest principi actiu van presentar arítmies, accidents vasculars i cardiopaties.Gràcies a les indagacions practicades, la Guàrdia Civil va centrar la seva investigació en dues persones, veïnes de Càceres, que distribuïen productes com a suposats complements alimentaris sota les marques comercials Irem Naturel, Nivadetox i Emtea, tots ells importats des de Turquia.Aquestes dues persones, que ja han estat detingudes, venien aquests productes a través de xarxes socials i porta a porta, sense cap tipus de control farmacològic per les autoritats sanitàries espanyoles. A més, els esmentats productes eren distribuïts a través del web www.iremnaturel.es com a productes d'aprimament.A través d'aquesta web, amb servidors allotjats a Turquia i que era gestionada per aquestes dues persones de Càceres, es van realitzar vendes a usuaris particulars de Sevilla, Granada, Còrdova, Madrid, Tarragona, Badajoz, Salamanca, Albacete i València, i fins i tot a Holanda i França.A més, la Guàrdia Civil va localitzar dos punts més de distribució d'aquests productes: un gimnàs de Lantejuela (Sevilla) i un centre d'estètica de Peligro (Granada), els dos gerents del qual estan sent investigades per un delicte contra la salut pública.Donada l'«emergència de salut pública» que suposa el consum d'aquesta substància, agents de l'institut armat van descobrir les identitats de les persones que havien adquirit els esmentats productes per advertir-los dels «perjudicis que comporta el consum dels productes que contenen la sibutramina».En el marc d'aquesta operació, denominada THAVMA, els agents van confiscar 319 dosis d'aquests productes.