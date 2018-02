De la Serna diu que s'estan ultimant el detalls per desviar els camions de la N-340 però evita posar data

Ha criticat als que han volgut fer un ús partidista de l'accident de diumenge al Vendrell que va costar la vida a tres persones

El ministre de Foment, Íñigo de la Serna, ha assegurat aquest dimarts que el govern espanyol està treballant «intensament» per fer efectiu el desviament obligatori de camions del tram ebrenc i penedesenc de la N-340 per l'autopista AP-7 però ha evitat posar-hi data. De fet, el ministre ha assegurat que la data de l'1 de gener amb què s'ha treballat fins ara era «estimada i orientativa» i que ni ell ni cap altre alt càrrec de Foment la va anunciar oficialment ni la va incorporar a cap document. «Hem treballat amb aquest escenari, però la complexitat dels tràmits ha evitat aplicar la mesura», ha afegit. De la Serna, que ha transmès el seu condol a les famílies de les tres víctimes de l'accident de diumenge al Vendrell, ha carregat contra els que han volgut fer un ús partidista d'un «fet tràgic i dolorós» com aquest i ha negat que el retard en l'aplicació de la mesura estigui relacionat amb l'aplicació de l'article 155. «Algunes coses que hem escoltat aquests dies no estan a l'alçada d'un representat públic», ha reblat.