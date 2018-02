Accident mortal a l'A-7 a l'alçada de Vila-seca

Segons informen el Bombers de la Generalitat ha estat una col·lisió entre dos vehicles

Actualitzada 06/02/2018 a les 23:36

Aquest vespre, al voltant de les 21 hores, s'ha produït un accident mortal a l'A7, al quilòmetre 1.154, a l'alçada de Vila-seca en sentit La Canonja. Segons informen el Bombers de la Generalitat ha estat una col·lisió entre dos vehicles, un d'ells de tipus ciclomotor sense llicència. En l'incident ha mort l'home de 60 anys, que conduïa el petit vehicle, i no hi ha hagut més ferits.Al lloc dels fets s'hi han desplaçat dues dotacions de Bombers, una unitat medicalitzada del SEM i dues de bàsiques. Quan han arribat les unitats sanitaris han intenta reanimar-lo però no han pogut fer res per salvar la vida de la víctima implicada en l'accident.