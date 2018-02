Una avaria elèctrica de l'Escola Marta Mata del Vendrell deixa 500 alumnes sense classe

L’incident va deixar el centre educatiu vendrellenc sense llum, aigua ni calefacció

Actualitzada 05/02/2018 a les 21:00

Els alumnes de l’escola Marta Mata del Vendrell s'han quedat sense classes. El motiu ha estat una avaria que ha deixat el centre educatiu sense electricitat i, per tant, sense llum, però també sense calefacció ni aigua, que també funcionen amb electricitat. Segons ha explicat a la tarda el regidor d’Educació de l’Ajuntament del Vendrell, Kenneth Martínez, l’incident s'ha produït en el cable que connecta el quadre de distribució de l’escola amb la xarxa elèctrica. «Sembla a ser que els extrems del cable estan en bones condicions i tot apunta que es tarctaria d’un problema d’humitat, però s’ha d’estudiar el que ha succeït», ha afirmat Martínez.L’incident s'ha detectat a les vuit del matí, quan els professors han arribat al centre. Molts pares i mares han optat per no portar els nens i nenes a classe, mentre que els alumnes que han anat a classe, han estat traslladats a l’Escola d’Oficis, unes instal·lacions que són municipals.Mentrestant, i durant tot el dia d’avui, els operaris han estat treballant per solucionar l’avaria amb un pont aeri, una mesura temporal amb l’objectiu de poder reemprendre les classes el més aviat possible. De fet, les previsions són que, demà mateix, els nens i nenes puguin tornar a l’escola. Posteriorment, i tal com apunta Kenneth Martínez, s’haurà de procedir a canviar el cable afectat per un de nou i intentar deduir què és el que ha produït l’avaria.Aquest incident se suma a la presència de rates i ratolins i als problemes en el sistema de calefacció, ara ja solucionats, però que durant molt de temps han afectat l’escola, per la qual cosa, avui, alguns pares i mares es mostraven indignats. «Després dels ratolins i la manca de calefacció, evacuen els nens de l’escola», ha dit una mare.Paral·lelament, i per normalitzar totalment la situació de l’escola, encara faltarà que la Generalitat aïlli correctament les instal·lacions, i és que, sobretot el sostre, pateix una important mancança. L’acord es va assolir en una reunió celebrada a finals de gener entre el director general de Centres Públics del Departament d’Ensenyament, Antoni Massegú; la directora dels Serveis Territorials d’Ensenyament a Tarragona, Imma Reguant, i l’alcalde del Vendrell, Martí Carnicer. la previsió és que els treballs s’executin a l’estiu.