Moulad El Ammartí 'Morat', Francisca Martínez i Esperanza Martín, els noms de la tragèdia de Coma-ruga

El Col·legi la Residència plora la pèrdua de persones molt estimades

Actualitzada 05/02/2018 a les 19:25

Moulad El Ammartí, de 35 anys; Francisca Martínez, de 56, i la seva mare, Esperanza Martín, de 86, són els noms propis de la tragèdia de l’accident de diumenge a l’N-340, a Coma-ruga. Tots tres tenien una estreta vinculació amb el Col·legi Residència l’Arboç. La comunitat educativa de l’escola ha viscut avui un dia dur.Moulad El Ammartí era el responsable de manteniment del centre educatiu i era conegut per pares i alumnes com a 'Morat'. Segons expliquen des de l’AMPA d’aquesta escola, el 'Morat' era molt conegut per tothom. «Era una persona molt estimada per tots, per com es comportava i tractava als nens. No hi ha paraules per descriure’l», asseguren des de l’AMPA. Segons els pares dels alumnes, el 'Morat' era molt més que un responsable de manteniment.'Morat' conduïa el vehicle on també viatjaven Francisca Martínez i Esperanza Martín. Francisca Martínez no tenia cotxe i el 'Morat' es va oferir a portar-la a ella i a la seva mare cap a casa. Francisca Martínez i Moulad El Ammartí eren companys de feina a l’escola de l’Arboç. La dona, coneguda per tots com a 'Paqui', era la responsable de la neteja al centre i germana d’un dels professors de l’ESO de La Residència. Aquest mestre va perdre diumenge una germana i la seva mare, Esperanza Martín.Des de l’AMPA expliquen que s’ha viscut un dilluns molt «complicat» a l’escola. «És un col·legi d’una única línia on el personal hi treballa des de fa anys. Han vingut alumnes que havien estudiat al centre per donar suport», expliquen.Alguns dels alumnes de La Residència de l’Arboç es van assabentar diumenge de la tragèdia, altres ho feien avui. Els alumnes van fer un minut de silenci i, al centre, han posat una taula amb espelmes en record dels difunts.Els funerals de Francisca Martínez i Esperanza Martín se celebraran a Manresa, d’on eren originàriament. D’altra banda, el cos de Moulad El Ammartí serà repatriat al Marroc el pròxim dijous.L’Ajuntament de l’Arboç ha decretat tres dies de dol per la mort d’aquests arbocencs.