Millo ratifica que es desviaran els camions de la N-340 però tampoc posa data

El delegat del govern espanyol a Catalunya declara que Foment ultima l'aplicació de les bonificacions a transportistes i veïns per circular per l'autopista AP-7

Actualitzada 05/02/2018 a les 14:50

El delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, ha ratificat que el desviament obligatori de camions del tram ebrenc i penedesenc de la N-340 per l'autopista AP-7 es farà efectiu en els termes acordats amb la Generalitat però encara no ha posat cap data concreta. Millo, que ha lamentat l'accident en el qual van perdre la vida tres persones aquest diumenge al Vendrell amb un camió implicat, ha detallat que el govern espanyol està «ultimant els detalls» de l'aplicació de la mesura, que havia d'entrar en vigor a partir de l'1 de gener d'aquest 2018. El passat desembre, el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, tampoc va avançar quan es posaria en marxa. El delegat del govern espanyol argumenta que posar en marxa el desviament obligatori i les bonificacions previstes per a veïns i transportistes implica «diferents estaments», a banda de la concessionària de l'autopista. «Algú ho ha volgut vincular a altres aspectes de caràcter polític: no hi ha cap causa de tipus polític amb la implementació de les mesures que s'estan ultimant administrativament», ha declarat.«Es posarà en marxa al més aviat possible», ha assegurat Millo, qui ha negat que el retard no suposarà cap canvi respecte els termes inicials de la mesura. Els camions seran desviats obligatòriament entre Peníscola i l'Hospitalet de l'Infant, al tram ebrenc, i entre Altafulla i Vilafranca, al Penedès. Segons ha precisat el delegat, el fet que l'accés a l'autopista d'Ulldecona-Alcanar-Vinaròs presenta limitacions importants per garantir l'enllaç, es va acabar optant per l'opció d'avançar-lo al peatge de Peníscola-Benicarló. Els que vagin de pas tindran una bonificació del 42,5% del cost del peatge, un 50% en el cas dels transportistes locals. Els residents ebrencs i penedesencs, per la seva banda, tindran el viatge d'anada i tornada gratuït dins de 24 hores.Segons ha insistit Millo, el govern espanyol continua treballant amb la concessionària de l'autopista AP-7, Abertis, per fer efectives aquestes mesures i habilitar els mitjans de pagament per fer efectives les bonificacions i la gratuïtat. Unes mesures, apunta, de «complexitat administrativa i financera» perquè depassen també els límits provincials. «Fa dos mesos que ho ultimem, seguim treballant i ens hagués agradat que hagués estat acabat», ha assegurat. Segons ha avançat, el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, té la voluntat de confirmar aquesta voluntat en una pròxima visita a Catalunya.El delegat del govern espanyol, d'altra banda, ha mostrat la seva solidaritat amb les víctimes de l'accident d'aquest diumenge, que ha tornat a aixecar les crítiques de veïns i alcaldes del territori, especialment, davant la manca d'implementació de mesures preventives des de l'administració estatal. «Lamento que alguns hagin volgut aprofitar-ho per fer-ne política quan hi ha víctimes mortals», ha tancat.