La Pobla de Mafumet tanca la seva Festa Major

El sopar de germanor va acolir més de 600 comensals

Actualitzada 05/02/2018 a les 17:21

La Pobla ha acomiadat la seva Festa Major d’hivern, i ho ha fet amb un seguit d’actes englobats en un cap de setmana llarg, que va donar inici el passat divendres, 2 de febrer, dia de la Mare de Déu del Lledó.Entre els actes que han tingut més assistència hi ha la cercavila amenitzada per Bangaluru, que va recórrer els carrers de La Pobla i l'espectacle pirotècnic va encendre el cel pobletà per commemorar el dia de la patrona.El dissabte per la nit va tenir lloc el sopar de germanor, que va reunir més de 600 comensals al Pavelló municipal. L’acte va comptar amb l’animació musical de l’Orquestra Strenos. La 10a Trobada de vehicles clàssics va ser un dels últims actes que va posar punt i final de la Festa Major.