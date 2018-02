La calamarsa sorprèn Tarragona

A l' A-7, a l'alçada de la Canonja, hi ha hagut un accident que ha provocat aturades i cues al voltant de les 10: 30 hores

Actualitzada 05/02/2018 a les 11:35

Entre les 10 i les 10.30 hores del matí, la calamarsa ha caigut a la ciutat de Tarragona amb intensitat. Aquesta precipitació caracteritzada pels grans de glaç s'ha pogut veure a la Part Alta i a la Part Baixa de Tarragona entre altres punts. Les fortes pluges han provocat diversos incidents a Tarragona. En particular, a la zona d'Entrevies, els bombers han hagut de treure un vehicle que havia quedat atrapat en un pas soterrat al voltant de les nou del matí.D'altra banda, a l' A-7, a l'alçada de la Canonja i en direcció Barcelona, al punt quilomètric 1.158, hi ha hagut un accident amb tres vehicles implicats que ha provocat cues de mig quilòmetre al voltant de les 10:30 hores. Com a conseqüència d'aquest accident, hi ha hagut un ferit lleu i un carril tallat.També hi ha retencions a l'AP-7 direcció Nord, al punt quilomètric 1.157,50 on degut a un accident que ha tingut lloc a les 10:53, la calçada es troba tallada.