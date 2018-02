L'Ajuntament de Cambrils i el CIDOB organitzen un debat sobre els atemptats d'aquest estiu

L’acte se celebrarà al Centre Cultural de Cambrils el proper 16 de febrer, sis mesos després de la tragèdia de Barcelona i Cambrils

Els ponents

L’Ajuntament de Cambrils i el Barcelona Centre For International Affairs (CIDOB) han organitzat un debat, el 16 de febrer, per reflexionar sobre els interrogants de la tragèdia, quan es compleix gairebé mig any dels atemptats de Barcelona i Cambrils.L’acte se celebrarà el proper divendres 16 de febrer a les 19 hores al Centre Cultural Municipal de Cambrils i serà presentat per l’alcaldessa de Cambrils, Camí Mendoza.Els ponents seran els investigadors del CIDOB Moussa Bourekba i Jordi Moreras, que acaben de publicar el llibre col·laboratiu Atemptats de Barcelona: reaccions, explicacions i debats pendents juntament amb Blanca Garcés i Fatima Lahnait.Moussa Bourekba ha estat l’encarregat de coordinar el volum Atemptats de Barcelona: reaccions, explicacions i debats pendents. És investigador i gestor del projecte SAHWA al CIDOB. També és professor associat en Relacions Internacionals en Blanquerna – Universitat Ramon Llull. Moussa té un Màster en Relacions Internacionals, especialitzat en Integració i Transformacions en el Mediterrani i en l'Orient Mitjà per Sciences-Po Grenoble.Jordi Moreras és investigador i professor associat a la Universitat Rovira i Virgili (URV) i col·laborador docent de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Llicenciat en antropologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (1990), màster en Estudis Euro-Àrabs per la Universitat de Girona (1993) i doctor en antropologia per la Universitat Rovira i Virgili (2009).