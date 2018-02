Detenen tres veïns de Vilaverd per robatori i per tràfic de drogues

El Mossos han arrestat un home pel furt del mobiliari del santuari de la Mare de Déu de Montgoi i una parella per cultiu i tràfic de marihuana

Els Mossos d’Esquadra de la Unitat d’Investigació de Valls van detenir el passat 1 de febrer, un home de 26 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Vilaverd (Conca de Barberà), com a presumpte autor d’un delicte de furt comès l’any 2016. El mateix dia també es va detenir un home i una dona, de 39 i 48 anys, tots dos de nacionalitat espanyola i també veïns de Vilaverd, com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública en la vessant del cultiu i el tràfic de drogues.La investigació va començar el passat 1 de gener arran d’una denúncia per amenaces on un home acusava a un altre d’haver-lo intimidat amb un ganivet. Un cop comprovat el fet, els agents van esbrinar que la disputa s’havia produït per motius sentimentals. Durant les actuacions policials, un dels homes va acusar a l’altra part d’haver comés un furt de mobiliari d’una zona d’esbarjo de Vilaverd i també del tràfic de drogues.Els agents van contrastar la informació sobre el furt, del qual havien rebut una denúncia a finals de 2016 on s’explicava que algú havia desmuntat i sostret diversos bancs i taules de fusta, per un valor superior a 3.500 euros, que estaven al costat del santuari de la Mare de Déu de Montgoi a Vilaverd.El passat 1 de febrer, els mossos van detenir l’home de 26 anys com a presumpte autor del furt del mobiliari de Vilaverd i van fer una entrada a la casa del municipi on havien vist que hi havia les fustes sostretes. Els mossos van recuperar-les i van veure que en un magatzem annex hi havia una plantació indoor de marihuana amb 77 plantes, focus de llum, ventiladors i extractors d’aire entre d’altres estris destinats al cultiu intensiu de la droga.Davant d’aquests fets, els mossos van detenir la parella que residia a la casa com a presumptes autors d’un delicte de cultiu i tràfic de drogues. Els investigadors calculen que amb la infraestructura localitzada, els detinguts podien fer quatre collites l’any i que el valor al mercat il·lícit de cada recollida rondaria els 16.000 euros.Els detinguts van quedar en llibertat després de declarar a la comissaria amb el compromís de presentar-se quan siguin requerits davant del Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de Valls que instrueix el cas.