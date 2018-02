Maria Aurora González Trujillo de 14 anys té una minúsvalia del 33% i pateix TDH

Els Mossos d'Esquadra han rebut una denúncia de desaparició d'una menor de 14 anys, Maria Aurora González Trujillo, més coneguda com Mara. La menor és veïna de Mont-roig del Camp i va desaparèixer el dimarts 27 de gener, quan no va acudir a classe al centre de les Dominiques de Tarragona.Des de llavors, els seus pares no saben res i han difós un cartell a través de les xarxes socials. Segons la informació difosa, Mara té una minúsvalia del 33%, pateix TDH i es pot posar agressiva.