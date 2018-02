David Iturria March, nou director del Parc Natural de Montsant.

Llicenciat en Enginyeria de Forests per la Universitat de Lleida, compta amb una àmplia trajectòria en l’ambit de la gestió del medi natural

Actualitzada 05/02/2018 a les 20:01

David Iturria ha estat nomenat nou director del Parc Natural del Montsant, del qual era enginyer tècnic des de l'any 2012 i relleva la fins ara directora, Neus Miró, segons informa la Generalitat.Iturria és llicenciat en Enginyeria de muntanyes per la Universitat de Lleida i compta amb una àmplia trajectòria en l'àmbit de la gestió del medi natural, vinculada a diversos departaments de la Generalitat i espais naturals des de l'any 2001.El nou director aspira a situar el parc natural com «un punt de referència de desenvolupament sostenible per protegir el mitjà i divulgar-ho a tota la ciutadania».També elogia l'empremta de Miró, «per la seva dedicació, empenta i passió encomiables», valors que assegura que tindran continuïtat en la seva gestió.Com a enginyer tècnic forestal del parc natural va participar a la comissió tècnica de la Carta del paisatge del Priorat entre 2014 i 2015.Entre 2011 i 2012 va ser docent de l'Escola de Capacitació Agrària del Pirineu, adscrita a l'antic Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.Prèviament, entre el 2005 i el 2010 va treballar com a enginyer tècnic forestal dels Serveis Territorials de Tarragona de l'antic Departament de Medi Ambient i Habitatge i, el 2003, va estar vinculat al Paratge Natural d'Interès Nacional de Poblet (Conca de Barberà).