Tres persones moren en un xoc entre dos cotxes i un camió a Coma-ruga

Un vehicle de gran tonatge va fer la tisora a la carretera N-340 i va col·lidir contra dos cotxes que circulaven en sentit contrari

Actualitzada 05/02/2018 a les 08:56

Resorgeix la polèmica

Tres persones van morir ahir a la tarda en un accident de trànsit a l’N-340 a Coma-ruga, al municipi del Vendrell. Segons el Servei Català de Trànsit, l’avís del sinistre es va rebre a les 15.52 hores i va tenir lloc al punt quilomètric 1.190, on per causes que s’estan investigant, un camió articulat que anava en sentit sud va fer la tisora i va col·lidir amb dos turismes que circulaven en sentit contrari. A conseqüència del xoc, els tres ocupants d’un dels dos turismes van morir. Tots tres són de la mateixa família: la filla, el pare (35 anys) i l’àvia. A l’altre vehicle implicat en l’accident hi viatjava un matrimoni i la seva filla (de 21 anys), que van resultar ferits de poca gravetat i van ser evacuats a l’hospital comarcal del Vendrell.Arran d’aquesta incidència, es van activar set patrulles dels Mossos d’Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat, que van haver de fer tasques d’excarceració en els dos turismes, i quatre ambulàncies i un helicòpter medicalitzat del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).El camió articulat circulava en sentit sud quan, per causes que es desconeixen, va envair el carril contrari i xocà contra un Peugeot que circulava en sentit nord. El cotxe va quedar sota el vehicle de gran tonatge i els tres passatgers van perdre la vida. En el sinistre també es va veure implicat un altre cotxe que també circulava en sentit nord, on tres persones van resultar ferides de poca gravetat. Pel que fa al conductor del camió, va donar negatiu en el control d’alcohol i drogues i no sobrepassava els límits de velocitat. Ara caldrà comprovar si sobrepassava els límits de tonatge que podia transportar.A causa de l’accident, i per tal de fer les tasques de retirada del camió, es va haver de tallar la sortida del Vendrell Sud de l’N-340. A més, durant gairebé dues hores, aquesta via va quedar tallada en sentit sud i en el punt de l’accident es van fer desviaments senyalitzats.L’accident mortal d’ahir a la tarda a la carretera N-340 va fer resorgir la polèmica sobre la necessitat de desviar els camions de l’N-340 cap a l’autopista AP-7 al seu pas per la demarcació de Tarragona. «Accident mortal a Coma-ruga que no hauria d’haver succeït mai, si s’hagués complert l’acord de desviar els vehicles pesats per l’AP-7», piulava ahir l’alcalde d’Altafulla i diputat al Congrés dels Diputats per En Comú Podem, Fèlix Alonso, qui es dirigia a Foment per afirmar: «No hi ha excusa, la gent segueix morint a l’N-340». Qui també es va fer ressò d’aquesta problemàtica va ser la Unió de Plataformes de Mobilitat de Catalunya (MOB Cat), qui va exigir «Nou model viari ja! Prou peatges», a més d’afegir-se a les crítiques a Foment i també a Territori, culpant-los d’«incompetència» i recordant que la situació és «molt greu».Justament fa cinc mesos, el llavors conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, va anunciar que a partir de l’1 de gener d’aquest any 2018 els camions que circulen per la carretera N-340 s’haurien de desviar obligatòriament cap a l’AP-7, tal com reclamen, des de fa anys, els alcaldes de la zona. La notícia va ser molt ben rebuda pel territori, però, el passat mes de desembre, Foment va evitar posar data al desviament, tot quedant en l’aire, fins avui mateix, la mesura que havia de descongestionar la via.